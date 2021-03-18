شاهد.. النصيري يسجل مجددا وفاسكيز يحرز هدفا على طريقة ماجر في لقاء إلتشي

قاد المهاجم الدولي المغربي، يوسف النصيري، فريقه إشبيلية لتحقيق فوز ثمين على ضيفه إلتشي (2 -0) أمس الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح النصيري باب التسجيل لإشبيلية، في الدقيقة 43، بضربة رأسية رائعة.

الغوليادور يوسف النصيري يرتقي عاليا ويسجل هدف عالمي. ) pic.twitter.com/CU3y0HCHxO — RORA (@RORA69512600) March 17, 2021

وهذا الهدف هو الـ15 للنصيري في "الليغا" هذا الموسم، فلحق بمهاجمي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، وفياريال، الإسباني جيرارد مورينو، إلى المركز الثالث على لائحة الهدافين.

Sit back and enjoy the highlights from #SevillaFCElche! 📺🍿



(Spoiler: this video contains Franco Vazquez's backheel golazo 😏)#LaLigaSantanderpic.twitter.com/MgV6dKBQwI — LaLiga English (@LaLigaEN) March 17, 2021

وأحرز البديل الأرجنتيني فرانكو فاسكيز، الهدف الثاني للفريق الأندلسي، بطريقة جميلة، إثر تلقيه كرة من زميله أوليفييه توريس، تابعها بكعب قدمه اليسرى وظهره إلى المرمى داخل الشباك، في الدقيقة 89.

El Mudo Vázquez🇦🇷 marcó un golazo de taco⚽️ en el 2-0 del Sevilla⚪ sobre el Elche🔴 por La Liga🇪🇸. Acuña🇦🇷 fue titular y luego lo reemplazó el Papu🇦🇷.

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Con estre triunfo, se afianzan en el 4° lugar con 54pts.

pic.twitter.com/ze0ViZJRX7 — JS⚽️ (@juegosimple_) March 17, 2021

وجاء هدف فاسكيز، مشابها إلى حد كبير، للهدف التاريخي الذي أحرزه أسطورة الكرة الجزائرية، رابح ماجر، في مرمى بايرن ميونيخ، عندما كان لاعبا في فريق بورتو البرتغالي عام 1987.

هدف رابح ماجر في نهائي ابطال اوربا. pic.twitter.com/zcEqeUzS42 — maher (@MaherTh1981) March 29, 2020

ورفع إشبيلية رصيده بعد هذا الفوز إلى 54 نقطة، ليحكم قبضته على المركز الرابع، المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بفارق 9 نقاط أمام ريال سوسييداد، خامس الترتيب.

المصدر: RT