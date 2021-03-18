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شاهد.. النصيري يسجل مجددا وفاسكيز يحرز هدفا على طريقة ماجر في لقاء إلتشي

الرياضة

شاهد.. النصيري يسجل مجددا وفاسكيز يحرز هدفا على طريقة ماجر في لقاء إلتشي
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قاد المهاجم الدولي المغربي، يوسف النصيري، فريقه إشبيلية لتحقيق فوز ثمين على ضيفه إلتشي (2 -0) أمس الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح النصيري باب التسجيل لإشبيلية، في الدقيقة 43، بضربة رأسية رائعة.

وهذا الهدف هو الـ15 للنصيري في "الليغا" هذا الموسم، فلحق بمهاجمي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، وفياريال، الإسباني جيرارد مورينو، إلى المركز الثالث على لائحة الهدافين.

وأحرز البديل الأرجنتيني فرانكو فاسكيز، الهدف الثاني للفريق الأندلسي، بطريقة جميلة، إثر تلقيه كرة من زميله أوليفييه توريس، تابعها بكعب قدمه اليسرى وظهره إلى المرمى داخل الشباك، في الدقيقة 89.

وجاء هدف فاسكيز، مشابها إلى حد كبير، للهدف التاريخي الذي أحرزه أسطورة الكرة الجزائرية، رابح ماجر، في مرمى بايرن ميونيخ، عندما كان لاعبا في فريق بورتو البرتغالي عام 1987.

ورفع إشبيلية رصيده بعد هذا الفوز إلى 54 نقطة، ليحكم قبضته على المركز الرابع، المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بفارق 9 نقاط أمام ريال سوسييداد، خامس الترتيب. 

المصدر: RT

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