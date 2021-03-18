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مبابي يقود سان جيرمان إلى ربع نهائي كأس فرنسا (فيديو)

الرياضة

مبابي يقود سان جيرمان إلى ربع نهائي كأس فرنسا (فيديو)
Reuters
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واصل نادي باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه في مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم، وبلغ الدور ربع النهائي عقب فوزه، أمس الأربعاء، على ضيفه ليل، بثلاثية نظيفة.

وفرض المهاجم الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، نفسه نجما للمباراة، بتسجيله الهدفين الثاني (من ركلة جزاء)، والثالث، في الدقيقتين 41، و90، بينما تكفل زميله الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، بتسجيل الهدف الأول، في الدقيقة التاسعة.

وشهدت المباراة، تضييع نادي ليل ركلة جزاء في الشوط الثاني، بعدما تصدى حارس باريس سان جيرمان،  كيلور نافاس، للركلة التي سددها يوسف يازجي.

المصدر: RT

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