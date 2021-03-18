شاهد.. هدف صلاح ضمن القائمة المرشحة لجائزة الأسبوع في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ"يويفا" يوم الأربعاء عن قائمة الأهداف المرشحة لنيل جائزة هدف الأسبوع، وذلك ضمن مباريات إياب دور الـ16 "للتشامبيونز ليغ".

وتضمنت القائمة 4 أهداف مرشحة لنيل جائزة هدف الأسبوع، وهي: هدف البلجيكي كيفن دي بروين، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في مرمى فريق بوروسيا مونشنغلادباخ (2-0) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست، بتسديدة من مشارف منطقة الجزاء، ارتطمت كرته بأسفل العارضة قبل أن تعانق الشباك.

وهدف الكولومبي لويس مورييل، مهاجم فريق أتالانتا الإيطالي، في مرمى ريال مدريد (1-3) في الدقيقة 83 من زمن اللقاء الذي جرى بينهما يوم الثلاثاء الماضي أيضا، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد، بتسديدة متقنة في المقص الأيمن، من ضربة حرة مباشرة، ولكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب فريقه من الإقصاء.

وهدف النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، في مرمى ضيفه لايبزيغ الألماني (2-0) يوم الأربعاء 10 مارس الجاري، على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست، بتسديدة متقنة زاحفة في الزاوية اليمنى الميتة، بعد جملة من التمريرات البينية.

⚽ «Ливерпуль» долго тянул с забитым голом, но наконец прорвало



Салах с Мане дважды за четыре минуты расстроили Гулачи и решили задачу выхода в 1/4:https://t.co/V2SEPn1bFqpic.twitter.com/IWmgFEzhPC — Матч ТВ (@MatchTV) March 11, 2021

كما دخل القائمة هدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، في شباك مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي (1-1) كذلك يوم الأربعاء 10 مارس الجاري، بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء في المقص الأيسر، ولكن ذلك لم يكن كافيا لتأهيل فريقه إلى الدور ربع النهائي للبطولة، وتعويض هزيمته الساحقة التي مني بها الفريق الكتالوني في لقاء الذهاب (1-4) في عقر داره على ملعب "كامب نو".

🔝 Who are you picking for Goal of the Week? ⚽️🔥#UCLGOTW | @nissansports | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2021

المصدر: "twitter/ChampionsLeague"