اتحاد "Brave" البحريني.. أسرع الاتحادات القتالية نموا في العالم

يواصل اتحاد "Brave" البحريني لرياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA"، غزو أسواق جديدة في سعيه لتثبيت مكانته ضمن أبرز المنظمات العالمية لهذه الرياضة.

وقد بات الاتحاد أحد أسرع المنظمات نموا في العالم بعد تحوله إلى شركة ترويجية كبرى في الشرق الأوسط وآسيا، وأكثر البطولات نشاطا في أوروبا، علما أن "Brave" هو الاتحاد العالمي الوحيد الذي زار 21 دولة خلال أول 50 حدثا أقامه، وأول منظمة قتالية دولية تنظم مسابقة في إفريقيا، وتحديدا في المغرب، فضلا عن إجراء 7 دورات في أوروبا في عام واحد.

Brave

ولكن ما يميز الاتحاد بالدرجة الأولى هو احتلاله صدارة قائمة البطولات في المنطقة العربية ومساهمته في صعود النجوم المحليين ووصولهم إلى المنظمة العالمية الكبرى "UFC"، بمن فيهم السويدي، حمزة تشيمايف، المنحدر من جمهورية الشيشان الروسية، والتونسي منير لزاز، والمغربي عثمان الزعيتر، والعراقي أمير البازي، وغيرهم.

Brave

Brave

يذكر أن "Brave" يقيم حدثه الـ48 يوم الخميس 18 مارس في مدينة عراد البحرينية، وتضم البطاقة كوكبة من المواهب والأسماء اللامعة من الجزائر والمغرب ولبنان والبحرين ومصر والعراق وغيرها.

Brave

المصدر: RT