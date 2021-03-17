اتحاد "Brave" البحريني.. أسرع الاتحادات القتالية نموا في العالم
يواصل اتحاد "Brave" البحريني لرياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA"، غزو أسواق جديدة في سعيه لتثبيت مكانته ضمن أبرز المنظمات العالمية لهذه الرياضة.
وقد بات الاتحاد أحد أسرع المنظمات نموا في العالم بعد تحوله إلى شركة ترويجية كبرى في الشرق الأوسط وآسيا، وأكثر البطولات نشاطا في أوروبا، علما أن "Brave" هو الاتحاد العالمي الوحيد الذي زار 21 دولة خلال أول 50 حدثا أقامه، وأول منظمة قتالية دولية تنظم مسابقة في إفريقيا، وتحديدا في المغرب، فضلا عن إجراء 7 دورات في أوروبا في عام واحد.
ولكن ما يميز الاتحاد بالدرجة الأولى هو احتلاله صدارة قائمة البطولات في المنطقة العربية ومساهمته في صعود النجوم المحليين ووصولهم إلى المنظمة العالمية الكبرى "UFC"، بمن فيهم السويدي، حمزة تشيمايف، المنحدر من جمهورية الشيشان الروسية، والتونسي منير لزاز، والمغربي عثمان الزعيتر، والعراقي أمير البازي، وغيرهم.
يذكر أن "Brave" يقيم حدثه الـ48 يوم الخميس 18 مارس في مدينة عراد البحرينية، وتضم البطاقة كوكبة من المواهب والأسماء اللامعة من الجزائر والمغرب ولبنان والبحرين ومصر والعراق وغيرها.
المصدر: RT