بوتين يهنئ المتزلجة تاتالينا بإنجازها التاريخي

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواطنته أناستاسيا تاتالينا بنيلها الميدالية الذهبية في بطولة العالم للتزلج على الثلج "فريستايل"، في مدينة أسبن بولاية كولورادو الأمريكية.

وجاء في رسالة التهنئة: "تهانينا على انتصارك. لقد شاركت بشكل ممتاز في بطولة العالم لفريستايل في مدينة أسبن، وتوجت بالميدالية الذهبية في مسابقة "Big Air". هذا النجاح هو انتصارك الشخصي الكبير ومساهمة كبيرة في استمرار أفضل تقاليد الرياضة الوطنية الروسية ذات الإنجازات المتميزة".

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وتوجت تاتالينا بالميدالية الذهبية بعد أن حققت المركز الأول برصيد (184.50) نقطة، تاركة الميدالية الفضية لمواطنتها لانا بروساكوفا، التي شغلت المركز الثاني برصيد (165.50) نقطة.

وأهدت أناستاسيا تاتالينا (20 عاما) بذلك أول ميدالية ذهبية لروسيا في مسابقة "Big air" في التاريخ.

يذكر أن رياضيي روسيا يشاركون في بطولة العالم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلين للاتحاد الروسي للتزلج "Russian Ski Federation" وتحت علم اللجنة الأولمبية الروسية، وذلك بقرار من محكمة التحكيم الرياضية، والتي تمنع الرياضيين الروس من رفع علم وشعار روسيا.

المصدر: "rsport.ria.ru"