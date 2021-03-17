إيقاف لاعب عراقي وتغريمه بسبب طريقة احتفاله بهدفه

فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم عقوبة صارمة على لاعب فريق القوة الجوية إبراهيم بايش، بسبب طريقة احتفاله بالهدف الذي أحرزه في مرمى الزوراء.

وقالت اللجنة في بيانها "بعد اطلاع اللجنة على التصوير المرئي للمباراة وما تلاها، كذلك مراجعة الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي على إثر حركة لاعب القوة الجوية (إبراهيم بايش) في طريقة احتفاله بالهدف، ولكون مثل هذه الحركات تعد محرمة وممنوعة محليا ودوليا، فقد تقرر معاقبة اللاعب (إبراهيم بايش) بالإيقاف لثلاث مباريات، على أن تكون العقوبة الفنية بالطرد من ضمنها".

الانضباط تصدر حزمة من العقوبات بعد أحداث مباراة الزوراء والقوة الجوية عقدت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، اليوم... Опубликовано ‎الاتحاد العراقي لكرة القدم - Iraq Football Association‎ Понедельник, 15 марта 2021 г.

كما فرضت اللجنة إضافة إلى إيقاف اللاعب لثلاث مباريات، غرامة مالية مقدارها 3 ملايين دينار عراقي.

وكانت لجنة الانضباط قد عقدت اجتماعا لمناقشة أحداث مباراة الزوراء وضيفه القوة الجوية (2-0)، التي جرت ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: وكالات