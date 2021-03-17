بنزيما يكرر الرقم القياسي لميسي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، أمس الثلاثاء، فريقه ريال مدريد للفوز على ضيفه أتالانتا، في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتأهل إلى دور الثمانية.

وسجل بنزيما الهدف الأول للريال في شباك أتالانتا، ليساهم في فوزه بنتيجة 3-1.

Бензема стал пятым игроком в истории ЛЧ, забившим 70-м голов 💪



На этот раз максимально помог Модрич: перехватил и выкатил на блюдечке 👍



«Реал» ведет 1:0, ждем второй тайм на Матч ТВ:https://t.co/Sr5eVmkGNWpic.twitter.com/HKWlr3wA5o — Матч ТВ (@MatchTV) March 16, 2021

وذكرت شبكة "Gracenote Live"، أن بنزيما نجح في التسجيل في دوري الأبطال للعام الـ17 على التوالي.

وكرر النجم الفرنسي بذلك، الرقم القياسي المسجل باسمي نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأسطورة ريال مدريد، النجم الإسباني المعتزل راؤول غونزاليس، اللذين أحرزا أيضا، أهدافا في دوري أبطال أوروبا على مدار 17 عاما متتالية.

وكان هدف بنزيما في شباك أتالانتا، الأول له في مسابقة دوري أبطال أوروبا في 2021، والـ70 له بشكل عام في المسابقة القارية.

المصدر: champions.football.ua