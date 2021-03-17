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شاهد.. ليفربول يحتفي برباعية صلاح التاريخية في شباك واتفورد

الرياضة

شاهد.. ليفربول يحتفي برباعية صلاح التاريخية في شباك واتفورد
Reuters
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احتفى حساب نادي ليفربول في "تويتر"، بالأهداف الأربعة التي سجلها نجمه محمد صلاح في شباك واتفود، خلال مباراة جمعت الفريقين في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي في موسم 2017-2018.

ونشر حساب ليفربول، فيديو لأهداف صلاح، اليوم الأربعاء (17 مارس)، الذي يصادف الذكرى الثالثة لتسجيل الفرعون المصري لرباعيته التاريخية.

وكتب حساب ليفربول في تعليقه على الفيديو: "في مثل هذا اليوم من العام 2018، محمد صلاح يسجل رباعية في شباك واتفورد على ملعب آنفيلد".

يذكر أن صلاح في ذلك الموسم، توج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، برصيد 32 هدفا.

المصدر: حساب نادي ليفربول على "تويتر"

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