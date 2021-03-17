بالصور.. هالاند يحتفل بتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

عزز مهاجم بوروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينع هالاند، التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد، بعد احتفاله بطريقة غير مباشرة، بتأهل الفريق الملكي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووضع هالاند، إعجابا على صورتين على موقع "إنستغرام" لكل من ثنائي ريال مدريد، سيرخيو راموس، وفينيسيوس جونيور، يظهران فيهما وهما يحتفلان بالتأهل، بعد فوز فريقهما على أتالانتا، أمس الثلاثاء (3-1)، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

وكانت تقارير إعلامية عدة، ربطت هالاند (20 عاما)، بالانضمام إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وزعمت أن الفريق الملكي على استعداد لدفع 150 مليون يورو للظفر بخدمات الهداف النرويجي.

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وتألق هالاند بشكل كبير هذا الموسم، حيث قاد فريقه بوروسيا دورتموند لبلوغ ربع نهائي دوري الأبطال.

المصدر: وكالات