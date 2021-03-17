فاسكيز يفصح عن سر احتفاله الطريف مع راموس في مباراة أتالانتا (فيديو)

احتفل الثنائي سيرخيو راموس ولوكاس فاسكيز بهدف ريال مدريد الثاني في شباك أتالانتا، بشكل طريف، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وعندما كانت النتيجة تشير لتقدم الريال بهدف دون رد، احتسب الحكم ركلة جزاء للفريق الملكي، ليتكفل راموس بترجمتها للهدف الثاني، في الدقيقة 60.

Sergio Ramos mag vanaf de stip raak schieten na een overtreding op Vinicius Junior ⚽



Is het over en uit voor Atalanta? 😞#ZiggoSport#UCL#RealMadridAtalantapic.twitter.com/sOzskOm44i — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 16, 2021

وبعد تسجيل الهدف، احتفل راموس وفاسكيز بطريقة غير مألوفة، حيث وقفا بشكل طريف وكأنهما يحتسيان القهوة.

وبعد نهاية المباراة، فسر فاسكيز سبب احتفاله مع راموس بتلك لطريقة الغريبة قائلا: "بعد تناولنا وجبة الغداء اليوم (أمس الثلاثاء قبيل مواجهة أتالانتا)، احتسينا فنجان قهوة، وقررنا أنه إذا سجلنا هدفا، فسنقيم احتفالا بوقت شرب القهوة".

يذكر أن المواجهة انتهت بتفوق الريال بنتيجة 3-1، ليبلغ الفريق الملكي الدور ربع النهائي، يفوزه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-1.

المصدر: RT