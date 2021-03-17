"الحمد لله".. هالاند يحتفل مع لاعب ذي أصول سورية بتأهل دورتموند (فيديو)

نشر حساب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على "تويتر"، فيديو حديثا، يظهر فيه النرويجي إيرلينغ هالاند، وهو يحتفل بتأهل فريقه بوروسيا دورتموند لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

والتقط الفيديو، عقب نهاية المباراة التي تعادل فيها دورتموند مع ضيفه إشبيلية الإسباني (2-2)، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن الفريق الألماني انتزع بطاقة التأهل، بحكم فوزه ذهابا بنتيجة 3-2.

وظهر هالاند في الفيديو وهو يحتفل مع زملائه، وبالأخص مع لاعب منتخب ألمانيا ذي الأصول السورية محمود داوود، بترديد عبارة "محمد (محمود)، محمد الحمد لله".

وكان هالاند قدم أداء مبهرا في مباراة إشبيلية، حيث تكفل بتسجيل هدفي فريقه.

المصدر: "يويفا"