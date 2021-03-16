شاهد.. احتفال لاعبي الأهلي في غرفة الملابس بعد فك العقدة الكونغولية وتحطيم عدة أرقام تاريخية

حقق الأهلي المصري عدة أرقام قياسية بفوزه التاريخي على فيتا كلوب الكونغولي (3-0) في عقر داره اليوم الثلاثاء، وذلك في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

فقد أصبح الأهلي أول فريق مصري يحقق الفوز في الكونغو الديمقراطية، ليكسر عقدة الأندية المصرية هناك، بعد 22 مباراة تعادلت في 6 وخسرت في 16.

كما نجح "المارد الأحمر" في كسر عقدة التهديف في الكونغو، بعد أن خاض 3 مباريات لم يحرز خلالها أي أهداف أمام مازيمبي (مرتين) وفيتا كلوب مرة واحدة.

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واستعاد الأهلي ذاكرة الانتصار خارج ملعبه في دور المجموعات، منذ فوزه على الترجي التونسي في نسخة 2018.

وحقق الفريق المصري أكبر فوز في تاريخه خارج ملعبه ضمن دور المجموعات منذ بداية مشاركاته في البطولة بنظامها الجديد عام 1999، وكان أكبر انتصار للأهلي خارج ملعبه على حساب بترو أتلتيكو الأنغولي (3-1) في نسخة 2001.

ووصل الأهلي إلى انتصاره الـ41 في البطولات الإفريقية خارج ملعبه خلال 182 مباراة، مقابل 68 تعادلا و73 خسارة، وأحرز 139 هدفا ودخل مرماه 181 هدفا.

ورفع الأهلي رصيده بعد هذا الفوز إلى 7 نقاط، وانفرد بالمركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى للنسخة الحالية للبطولة، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن فيتا كلوب، الذي تراجع إلى المركز الثالث.

بينما واصل فريق سيمبا التنزاني تصدر لقائمة المجموعة برصيد 10 نقاط، بعد فوزه وبالنتيجة ذاتها (3-0)على ضيفه المريخ السوداني، صاحب المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيدة.

المصدر: وكالات