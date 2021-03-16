الروسية تاتالينا تهدي روسيا ذهبية تاريخية (فيديو)

حصلت الروسية أناستاسيا تاتالينا على الميدالية الذهبية لمسابقة Big air ضمن بطولة العالم للتزلج على الثلج "فريستايل"، في مدينة أسبن بولاية كولورادو الأمريكية.

واحتلت تاتالينا المركز الأول برصيد (184.50) نقطة، تاركة الميدالية الفضية لمواطنتها لانا بروساكوفا، التي شغلت المركز الثاني برصيد (165.50) نقطة.

Watch Anastasia Tatalina make history today by becoming the the first woman ever to stomp both left and right side double cork 1260s in the same competition on her way to claiming Aspen 2021 big air World Championships gold... 🥇🙌 #ASPEN2021pic.twitter.com/4eARk8RBjc — FISfreestyle (@FISfreestyle) March 16, 2021

وأهدت أناستاسيا تاتالينا (20 عاما) بذلك أول ميدالية ذهبية لروسيا في مسابقة "Big air" في التاريخ.

ويشارك رياضيو روسيا في بطولة العالم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، كممثلين للاتحاد الروسي للتزلج "Russian Ski Federation" وتحت علم اللجنة الأولمبية الروسية، وذلك بقرار من محكمة التحكيم الرياضية، والتي تمنع الرياضيين الروسي من حمل العالم الروسي وشعارها.

المصدر: "rsport.ria.ru"