الزمالك يرد على حقيقة وجود 142 مليون جنيه له في البنوك

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم بيانا رسميا للرد على الأنباء المتداولة حول وجود 142 مليون جنيه في حسابات النادي بالبنوك خلال الفترة الحالية.

ونفت اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز، وجود 142 مليون جنيه في حسابات النادي بالبنوك، وأكدت اللجنة في بيان رسمي أمس الاثنين، عدم دخول حسابات النادي هذا المبلغ، وأشار البيان أن كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام غير صحيح.

وفيما يلي نص البيان كما جاء على الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع "تويتر":

twitter/ZSCOfficial

المصدر: "twitter/ZSCOfficial"