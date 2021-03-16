ميرور: كلوب يفكر في التضحية بماني أو صلاح من أجل "الفتى الذهبي"

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول يفكر في بيع أحد نجوم الفريق من أجل التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة "ميرور" في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إلى أن كلوب يفكر في بيع واحد على الأقل من ثلاثي الهجوم، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو لتمويل صفقة التعاقد مع "الفتى الذهبي" إيرلينغ هالاند، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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ويرتبط هالاند بعقد مع فريقه الحالي بوروسيا دورتموند حتى يونيو 2022، ويتضمن شرطا جزائيا قدره 64 مليون جنيه إسترليني.

ويقدم النجم النرويجي، البالغ من العمر 20 عاما، أداء مذهلا مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم، وبات هدفًا لأندية ريال مدريد، وبرشلونة، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي ويوفنتوس، وبايرن ميونخ، إضافة إلى ليفربول.

وأحرز إيرلينغ هالاند 31 هدفا خلال 30 مباراة بقميص دورتموند في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم، منها 10 أهداف في 6 مباريات فقط بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات