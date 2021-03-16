صراع الجبابرة.. الاتفاق على نزالين للوزن الثقيل

أعلن البريطاني إيدي هيرن المروج لنزالات الملاكمة أن مواطنه أنتوني جوشوا بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل، ومواطنه الآخر تايسون فيوري اتفقا على خوض نزالين بينهما.

ونقلت شبكة "ESPN" عن غيدي هيرن، قوله: "أشعر أن الجزء الأصعب قد انتهى. أتحدث عن نفسي، أنتوني وفريقه، أعرف مدى صعوبة عملنا خلال الشهرين الماضيين. وأنا متأكد أنه من السهل بيع هذا النزال نظرا أهميته. لقد تلقينا بالفعل عروضا من ثمانية أو تسعة جهات. وجاءت عروض من دول مختلفة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا. سيكون نزال عظيما في عالم الملاكمة وواحدا من أكبر الأحداث الرياضية في العالم. وسيكون انتصارا كبيرا للدولة الراغبة في ظهار نفسها".

BREAKING: Anthony Joshua and Tyson Fury have signed a two-fight deal ahead of an undisputed world heavyweight title fight. — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 15, 2021

ويشار إلى أن النزال الأول بين أنتوني جوشوا (AJ) الذي يحمل أربعة أحزمة (WBA وIBF وWBO وIBO) وتايسون فيوري الملقب بـ"الملك الغجري"، سيكون النزال الأول على لقب البطل المطل وتوحيد الأحزمة، والثاني لمنح الخاسر فرصة الثأر.

يذكر أن تايسون فيوري (32 عاما) خاض 31 نزالا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، وفاز في 30 منها، بينما انتهى واحد بالتعادل.

أما أنتوني جوشوا (31 عاما) فقد خاض 25 نزال، فاز في 24 منها، مقابل خسارة واحدة.

Anthony Joshua against Tyson Fury, Who do you think will win this one?



See their statistics pic.twitter.com/PBWLCId9Ok — GistReel.Com (@GistReel) March 15, 2021

المصدر: وكالات