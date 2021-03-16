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شاهد.. الأهلي المصري يصعق فيتا كلوب الكونغولي بهدفين سريعين

الرياضة

شاهد.. الأهلي المصري يصعق فيتا كلوب الكونغولي بهدفين سريعين
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تقدم نادي الأهلي المصري على ضيفه فريق فيتا كلوب الكونغولي (2-0)، في المباراة الجارية بينهما اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن الجولة الرابعة لمرحلة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. 

وسجل "المارد الأحمر" هدفين سريعين عبر كل من لاعبيه، محمد شريف ومحمد مجدي افشة، في الدقيقتين (7 و19) على الترتيب.

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المصدر: RT 

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