شاهد.. الأهلي المصري يصعق فيتا كلوب الكونغولي بهدفين سريعين

تقدم نادي الأهلي المصري على ضيفه فريق فيتا كلوب الكونغولي (2-0)، في المباراة الجارية بينهما اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن الجولة الرابعة لمرحلة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل "المارد الأحمر" هدفين سريعين عبر كل من لاعبيه، محمد شريف ومحمد مجدي افشة، في الدقيقتين (7 و19) على الترتيب.

هدف الأهلي عااااااااااالمي أفشششة pic.twitter.com/1EGFgYZoiR — ماجيكانو (@magicano72) March 16, 2021

هدف الأهلي الأول محمد شرررريف pic.twitter.com/rdB10XgKfP — ماجيكانو (@magicano72) March 16, 2021

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المصدر: RT