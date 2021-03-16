ريال مدريد يحقق في تقرير خاطئ عن إصابة لاعبه رودريغو

أعلن ريال مدريد، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه فتح تحقيقا بعدما نشر حساب النادي على "تويتر"، تقريرا طبيا خاطئا عن إصابة لاعبه رودريغو.

وأكد متحدث باسم الريال، أن الجناح البرازيلي رودريغو غير مصاب، وأنه سيكون جاهزا لمواجهة أتالانتا في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، في وقت لاحق اليوم، كما أكد أن النادي يحقق فيما حدث.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن موقع ريال مدريد وحسابه على "تويتر"، تعرضا للقرصنة، وأكدت أن رودريغو لم يكن يعرف شيئا عن التقرير عندما أبلغه والده بالأمر، حيث كان نائما وقت نشر البيان الخاطئ.

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وعاد رودريغو مؤخرا من إصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب لحوالي شهرين ونصف الشهر، وشارك اللاعب البالغ (20) عاما، كبديل خلال مباراة انتهت بالفوز 2-1 على إلتشي في الدوري الإسباني، يوم السبت الماضي.

المصدر: رويترز