بمشاركة "المنبوذ" نيمار.. برشلونة يحتفي بإنجاز ميسي التاريخي بطريقة استثنائية (فيديو)

احتفى برشلونة، بمعادلة نجمه ليونيل ميسي، للرقم القياسي المسجل باسم أيقونة "البارسا" السابق، تشافي هرنانديز، الخاص بعدد المشاركات في المباريات مع "البلاوغرانا"، بطريقة خاصة.

وعادل النجم الأرجنتيني، الرقم القياسي المسجل باسم تشافي، وهو 767 مشاركة مع برشلونة في جميع المنافسات، خلال مشاركته في مباراة هويسكا، أمس الاثنين، التي انتهت بفوز "البارسا" بنتيجة 4-1، بينها هدفان من توقيع ميسي.

وقرر نادي برشلونة الاحتفال بإنجاز ميسي بشكل استثنائي، حيث نشر فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، ظهر فيه عدد من نجوم "البارسا" الحاليين والسابقين، وهم يحتفلون بهدف "البرغوث" في ليلته التاريخية.

ومن أبرز النجوم الذين ظهروا في الفيديو، تشافي، وبويول، وديكو، وبيدرو، وسيرجيو بوسكيتس، ولويس سواريز، وجيرارد بيكيه، وآخرون.

ولكن يبقى الاسم الأبرز هو البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، الذي أصبح "منبوذا" بين جماهير برشلونة، منذ رحيله عن الفريق الكتالوني في صيف العام 2017، من أجل الانضمام للفريق الباريسي، في صفقة قياسية، بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

ووصفت جماهير نادي برشلونة، نيمار حينها بالخائن، واتهمته بالجشع وحب المال.

ومع ذلك، فقد كان النجم البرازيلي قريبا جدا من العودة إلى برشلونة صيف العام 2019، لكن الصفقة انهارت في آخر لحظة، بسبب تعنت إدارة سان جيرمان.

ويرتبط نيمار بعلاقة جيدة جدا مع ميسي، وربما يتزاملان مجددا في ظل انتشار أنباء عن رغبة سان جيرمان في التعاقد مع النجم الأرجنتيني، الذي ينتهي عقده مع "البارسا" مع نهاية الموسم الحالي.

المصدر: حساب برشلونة على "تويتر"