أول تعليق لميسي بعد معادلته رقم تشافي التاريخي

علق الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، على معادلته الرقم القياسي المسجل باسم أيقونة "البارسا" السابق، تشافي هرنانديز، الخاص بعدد المشاركات في المباريات مع الفريق الكتالوني.

وعادل ميسي رقم تشافي خلال مشاركته أمس الاثنين، في مباراة هويسكا، لحساب المرحلة الـ27 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز "البارسا" بنتيجة 4-1.

إقرأ المزيد

ورفع ميسي رصيده من المباريات مع برشلونة إلى 767 مباراة، متساويا مع تشافي.

وفي أول تعليق له على هذا الإنجاز التاريخي، كتب النجم الأرجنتيني، عبر حسابه في "إنستغرام": "إنه لشرف عظيم أن أصل إلى هذا العدد من المباريات مع برشلونة، شكرا لجميع الزملاء الذين رافقوني في هذه السنوات، ولعائلتي وأصدقائي الذين كانوا بجانبي دائما".

المصدر: RT