رومينيغه يرفض التخلي عن فليك لخلافة لوف في منتخب ألمانيا

أكد الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، كارل رومينيغه، أنه ليست لديه أي نية للتخلي عن مدربه هانزي فليك، لخلافة يواكيم لوف في تدريب المنتخب الألماني عقب نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "دي بي آيه" عن رومينيغه قوله "سنكون في غاية الحماقة إذا تركنا مدربنا يغادر قبل الأوان".

وأضاف الرجل القوي في النادي البافاري، أنه تحدث مع رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، فريتس كيلر الذي طمأنه، وقال "أجد قرار الاتحاد الألماني جادا وصحيحا بعدم الاتصال بأي مدرب لا يزال مرتبطا بعقد بعد 30 يونيو 2021".

ووقع فليك على عقد مع بايرن ميونخ حتى عام 2023.

ومع ذلك، يبدو فليك مرشحا مثاليا لتدريب منتخب ألمانيا، خصوصا وأنه يعرف جيدا خبايا المنتخب الوطني، كونه شغل منصب المدرب المساعد للوف خلال تتويج "المانشافت"، بكأس العالم 2014 في البرازيل.

وتذكر الصحافة الألمانية كثيرا اسما آخر لخلافة لوف، الذي أعلن أنه سيتخلى عن منصبه الصيف المقبل بعد 15 عاما على رأس الإدارة الفنية لـ"المانشافت"، هو رالف رانغنيك، الذي لا يشرف على تدريب أي فريق حاليا.

المصدر: أ ف ب