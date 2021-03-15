شاهد.. حارس يلصق الكرة بالقائم ويمنعها من دخول مرماه

أنقذ فرانتشيشيك بلاخ حارس مرمى فريق "بياست غليفيسي" شباكه من هدف خلال مباراته أمام مضيفه ليخ بوزنان (0-0) يوم الأحد الماضي، وذلك في الجولة 21 من الدوري البولندي لكرة القدم.

وانتشر مقطع فيديو لبلاخ وهو يتصدى ببراعة لكرة صعبة، بعد هجمة مرتدة من قبل لاعبي أصحاب الأرض، وتمكن حارس المرمى من التصدي لتسديدة قوية في الزاوية القريبة على عدة دفعات بطريقة مثيرة.

وحافظ بلاخ (29 عاما) على نظافة شباكه ليخرج فريقه بياست بنقطة ثمينة من ملعب مضيفه، رفع بها رصيده إلى 28 نقطة، ويحتل المركز التاسع، بينما يشغل ليخ بوزنان المركز السادس برصيد 29 نقطة.

في حين يتربع ليغيا وارسو على عرش صدارة الدوري البولندي، برصيد 45 نقطة، متقدما بفارق 7 نقاط، عن وصيفه بوغون شيتسين.

المصدر: وكالات