المحكمة الإدارية المصرية تصدر قرارها النهائي بشأن إيقاف مرتضى منصور

أيدت المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكم نهائي، حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وقضت برفض طعن مرتضى.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، أصدرت في أكتوبر الماضي، قرارا باستبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك لكرة القدم، ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد لنادي الزمالك، فطعن مرتضي منصور على الحكم أمام القضاء الإداري.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة هامة غدا الثلاثاء، ضد الترجي التونسي، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

المصدر: وكالات