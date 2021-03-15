في إنجاز غير مسبوق لتونس.. 7 مبارزين على الأقل في أولمبياد طوكيو

تغلب منتخب تونس للسيدات في المبارزة على المنتخب المصري (45-39)، في الدور الـ32 من كأس العالم في اختصاص السيف الحاد، التي استضافتها هنغاريا خلال الفترة من 11 إلى 14 مارس الجاري.

وبذلك ضمن المنتخب النسوي التونسي المكون من ياسمين دغفوس، وأميرة بن شعبان، ونادية عزيزي، ويسرى الغرايري، التأهل للمرة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020، التي تم تأجيلها إلى الصيف المقبل.

وانضمت المبارزات الأربع، إلى المبارز فارس الفرجاني، الذي ضمن بدوره التأهل للألعاب الأولمبية، بعد أن أحرز المركز العاشر خلال البطولة ذاتها.

ونجحت في وقت سابق، البطلة سارة بسباس، وزميلتها إيناس البوبكري، في ضمان تأهلهما إلى أولمبياد طوكيو، علما بأن البوبكري، سبق لها أن أنهت مشاركتها الأولمبية الأخيرة على منصة التتويج، بإحرازها الميدالية البرونزية في أولمبياد 2016.

وتسعى رياضة المبارزة بالسيف في تونس، إلى تحقيق رقم قياسي جديد في عدد المتأهلين إلى الألعاب الأولمبية، من خلال مشاركة المبارزين محمد الصمندي، وأيوب فرجاني، في دورة قطر التأهيلية التي تحتضنها الدوحة في الفترة بين 26 و28 مارس الجاري.

المصدر: موزاييك