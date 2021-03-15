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لماذا تكررون نفس الشيء؟.. مشجع برشلوني يخرج ميسي عن طوره (فيديو)

الرياضة

لماذا تكررون نفس الشيء؟.. مشجع برشلوني يخرج ميسي عن طوره (فيديو)
Reuters
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أثار أحد مشجعي نادي برشلونة، غضب نجم وقائد الفريق الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مغادرة الأخير لمقر تدريبات "البارسا".

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه ميسي وهو يغادر ملعب التدريبات بسياراته، لكنه اضطر للتوقف بعدما اعترض طريقه أحد المشجعين.

وكان المشجع يأمل في تصوير فيديو لـ"البرغوث"، لكن رد فعل ميسي، الذي عادة ما يكون لطيفا مع المشجعين الذين يحاولون تصويره، كان حادا وغاضبا هذه المرة، حيث فتح نافذة سيارته وقال للمشجع: "لماذا تستمر في تصوير نفس الفيديو إذا كنت قد فعلت ذلك عدة مرات؟ هل تعتقد أن هذا طبيعي؟ كفى!".

وشعر المشجع بالإحراج بعد سماعه كلمات ميسي، ليعتذر على الفور قائلا: "آسف يا ليو!".

ويستعد ميسي ورفاقه في برشلونة لخوض مباراة هامة مساء اليوم الاثنين، ضد هويسكا، في ختام المرحلة الـ27 من الدوري الإسباني.

المصدر: eurosport.ru

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