لماذا تكررون نفس الشيء؟.. مشجع برشلوني يخرج ميسي عن طوره (فيديو)

أثار أحد مشجعي نادي برشلونة، غضب نجم وقائد الفريق الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مغادرة الأخير لمقر تدريبات "البارسا".

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه ميسي وهو يغادر ملعب التدريبات بسياراته، لكنه اضطر للتوقف بعدما اعترض طريقه أحد المشجعين.

وكان المشجع يأمل في تصوير فيديو لـ"البرغوث"، لكن رد فعل ميسي، الذي عادة ما يكون لطيفا مع المشجعين الذين يحاولون تصويره، كان حادا وغاضبا هذه المرة، حيث فتح نافذة سيارته وقال للمشجع: "لماذا تستمر في تصوير نفس الفيديو إذا كنت قد فعلت ذلك عدة مرات؟ هل تعتقد أن هذا طبيعي؟ كفى!".

Messi has had enough.



“Why do you keep filming the same video if you have already done this many times? Do you think it’s normal doing the same everytime? Stop.” pic.twitter.com/FMqkbSCmTo — mx (@MessiMX10i) March 13, 2021 Messi has had enough.



“Why do you keep filming the same video if you have already done this many times? Do you think it’s normal doing the same everytime? Stop.” pic.twitter.com/FMqkbSCmTo — mx (@MessiMX10i) March 13, 2021

🔥 ¡Se enfadó Leo Messi con los fans que lo grabaron dentro de su coche! 🔥



Crédito: Tik Tok - fcbnoticiasviral pic.twitter.com/NoMSnagAUp — Goal en español (@Goal_en_espanol) March 14, 2021

وشعر المشجع بالإحراج بعد سماعه كلمات ميسي، ليعتذر على الفور قائلا: "آسف يا ليو!".

ويستعد ميسي ورفاقه في برشلونة لخوض مباراة هامة مساء اليوم الاثنين، ضد هويسكا، في ختام المرحلة الـ27 من الدوري الإسباني.

المصدر: eurosport.ru