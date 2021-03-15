بـ4 صفقات مرتقبة.. تشكيلة نارية لبرشلونة في الموسم المقبل مع الرئيس الجديد

تكهنت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بالتشكيلة الأساسية المحتملة لنادي برشلونة في الموسم المقبل، بعد فوز خوان لابورتا برئاسة الفريق الكتالوني.

وأعيد نهاية الأسبوع الماضي، انتخاب لابورتا رئيسا لنادي برشلونة، ليعود لقيادة النادي في ولاية ثانية، بعد الأولى (بين العامين 2003 و2010)، التي عرف فيها الفريق نجاحا مبهرا.

ووفقا لـ"ماركا"، فإنه يجري العمل بالفعل لإعادة بناء الفريق الكتالوني استعدادا للموسم الجديد.

وتزعم الصحيفة، أن لابورتا يعمل على إعادة التفاؤل إلى النادي، مع إعادة بناء الفريق، وسيكون إقناع نجم "البارسا"، الأرجنتيني ليونيل ميسي على مواصلة مسيرته مع الفريق، من الأولويات.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن لا بورتا، يريد تقديم مشروع رياضي ناجح لميسي، وهو يعمل بالفعل على تجميع تشكيلة أساسية قوية.

ورجحت أن يبرم برشلونة 4 صفقات مجانية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالتعاقد مع لاعب خط وسط نادي ليفربول، الهولندي جورجينيو فينالدوم، ومواطنه ممفيس ديباي، مهاجم نادي ليون الفرنسي، والإسباني إيريك غارسيا، مدافع مانشستر سيتي، وزميله في الفريق، المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

ويتوقع أن تكون التشكيلة الأساسية لبرشلونة في الموسم المقبل على الشكل التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغن.

في مركز الظهير الأيمن: سيرجينو ديست

في قلب الدفاع: جيرارد بيكيه - إيريك غارسيا/رونالد أراوخو

في مركز الظهير الأيسر: جوردي ألبا

في خط الوسط: فرينكي دي يونع، بيدري/ فينالدوم، أنسو فاتو - عثمان ديمبيلي

في خط الهجوم: ليونيل ميسي - ممفيس ديباي/سيرجيو أغويرو.

المصدر: "ماركا"