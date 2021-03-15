 
مباشر

أول تعليق لبيليه على إعلان رونالدو تفوقه عليه

الرياضة

أول تعليق لبيليه على إعلان رونالدو تفوقه عليه
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pyva

تفاعل أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه، مع إعلان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تجاوزه رقمه القياسي في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في المباريات الرسمية.

وأحرز رونالدو ثلاثة أهداف في مباراة فريقه يوفنتوس وضيفه كالياري، أمس الأحد، ليرفع "الدون" رصيده إلى 770 هدفا في مسيرته، ليصبح الهداف الأول في تاريخ كرة القدم في المباريات الرسمية.

إقرأ المزيد
رونالدو يعلن تحطيمه رقم الأسطورة البرازيلية بيليه كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم
رونالدو يعلن تحطيمه رقم الأسطورة البرازيلية بيليه كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم

ونشر رونالدو عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، بعد مباراة كالياري، رسالة عاطفية أبدى فيها إعجابه الدائم واحترامه لبيليه، وأكد في ذات الرسالة تجاوزه الرقم التاريخي للأسطورة البرازيلي، موضحا أنه أصبح أفضل هداف في تاريخ كرة القدم.

وبعد تدوينة رونالدو، كتب بيليه على حسابه في موقع  "تويتر": "كريستيانو، يا لها من رحلة جميلة تخوضها! أنا معجب بك كثيرا وهذا ليس سرا على أحد. تهانينا على تحطيم الرقم القياسي لأهدافي في المباريات الرسمية". 

وتابع قائلا: "ندمي الوحيد هو عدم قدرتي على معانقتك اليوم. ولكنني أترك لك هذه الصورة في يوم تكريمك (صورة للأسطورتين وهما يتصافحان)، بحب شديد، وكرمز على صداقتنا منذ سنوات طويلة".

المصدر: championat.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا