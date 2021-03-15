ترتيب الحذاء الذهبي.. رونالدو يتقدم لمركز الوصافة

ارتقى كريستيانو رونالدو إلى المركز الثاني في ترتيب قائمة أفضل الهدافين في الدوريات الأوروبية هذا الموسم، بعدما سجل ثلاثية في مباراة فريقه يوفنتوس وضيفه كالياري، أمس الأحد.

وتكفل النجم البرتغالي بتسجيل أهداف يوفنتوس الثلاثة خلال الفوز على كالياري 3-1، في المرحلة الـ27 من الدوري الإيطالي.

وصعد رونالدو بفضل هذه الثلاثية، إلى المركز الثاني في ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي، برصيد 46 نقطة من 23 هدفا، وقلص الفارق عن المتصدر، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل لفريقه بايرن ميونخ 32 هدفا (64 نقطة).

وحل مهاجم نادي بودو غليمت النرويجي، كاسبير جونكير، في المركز الثالث، برصيد 27 هدفا (40.5 نقطة).

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ويحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سيكون بمقدوره إضافة مزيد من الأهداف إلى رصيده عندما يستضيف فريقه برشلونة نادي هويسكا المتواضع مساء اليوم الاثنين في ختام منافسات المرحلة الـ27 من الدوري الإسباني، المركز الرابع برصيد 19 هدفا.

وبـ19 هدفا أيضا، يتقاسم الثلاثي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، والنرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، والبرتغالي أندري سيلفا، مهاجم إنتراخت فرانكفورت، المركز الرابع مع ميسي.

ويحتل مهاجم باريس سان جيرمان ومتصدر هدافي الدوري الفرنسي، كيليان مبابي، المركز الـ12 برصيد 36 نقطة و18 هدفا، وهو نفس رصيد الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد.

فيما يحتل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول ومتصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، المركز الـ13 برصيد 17 هدفا (34 نقطة).

المصدر: transfermarkt.com