سان جيرمان يتعرض لهزيمة "محرجة" في عقر داره ويهدر فرصة تصدر الدوري

أهدر باريس سان جيرمان فرصة تصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بعدما تعرض لهزيمة محرجة بنتيجة 1-2 على أرضه أمام نانت، أمس الأحد، في المرحلة الـ 29 من "الليغ 1".

وأحرز جوليان دراكسلر، هدف التقدم للفريق الباريسي، في الدقيقة 42، قبل أن يرد نانت، بهدفين لكولو مواني، وموزيس سيمون، في الدقيقتين 59، و71.

وبذلك، تجمد رصيد سان جيرمان عند 60 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر ليل.

أما نانت، فقد خرج نسبيا من النفق المظلم بعد هذا الفوز المفاجئ، إذ تقدم إلى المركز الـ18 برصيد 27 نقطة، وبات على بعد نقطة واحدة فقط عن لوريان الموجود في منطقة الأمان.

المصدر: RT