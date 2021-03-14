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ميلان يسقط في عقر داره أمام نابولي ويواصل الابتعاد عن الصدارة (فيديو)

الرياضة

ميلان يسقط في عقر داره أمام نابولي ويواصل الابتعاد عن الصدارة (فيديو)
Reuters Alessandro Garofalo
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تعرض ميلان لخسارة مريرة أمام ضيفه نابولي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسجل نجم نابولي ماتيو بوليتانو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ49 من عمر اللقاء.

وأنهى ميلان المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه الكرواتي أنتي ريبيتش في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد ميلان، الذي اكتفى بتحقيق انتصارين فقط في مبارياته الـ6 الأخيرة في الدوري مقابل 3 هزائم وتعادل وحيد، عند 56 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق 9 نقاط خلف المتصدر جاره إنتر الذي تغلب في وقت سابق اليوم على تورينو بنتيجة 2-1 محققا انتصاره الثامن على التوالي.

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في المقابل، رفع نابولي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT

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