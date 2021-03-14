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بالفيديو.. رونالدو يتألق ويسجل "هاتريك" ليوفنتوس في شباك كالياري

الرياضة

بالفيديو.. رونالدو يتألق ويسجل
AFP Alberto PIZZOLI
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تغلب يوفنتوس على مضيفه كالياري بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سردينيا أرينا" اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

ويدين يوفنتوس بالفضل في الفوز لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل أهداف "السيدة العجوز" الثلاثة في الدقائق 10 و25 من ركلة جزاء و32، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد جيوفاني سيميوني في الدقيقة الـ61 من عمر اللقاء. 

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده في المركز الثالث إلى 55 نقطة، فيما توقف رصيد كالياري عند 22 نقطة في المركز الـ17 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

من جهة أخرى، عزز رونالدو صدارته لترتيب هدافي المسابقة برصيد 23 هدفا موسعا الفارق إلى أربعة أهداف عن أقرب مطارديه البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان صاحب الـ19 هدفا.

وحسب شبكة "سكواوكا" للإحصائيات، فإن رونالدو سجل الثلاثية "هاتريك" رقم 57 في مسيرته الكروية، مع الأندية التي لعب لها والمنتخب البرتغالي، اثنين منهما بقميص يوفنتوس في شباك كالياري.

كما ذكرت شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات، أن رونالدو سجل ثلاثيته اليوم خلال 32 دقيقة من انطلاق المباراة، وهي ثاني أسرع ثلاثية بعد "الهاتريك" الذي سجله بقميص ريال مدريد في شباك إسبانيول في سبتمبر عام 2015، خلال أول 20 دقيقة.

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كما ذكرت شبكة "أوبتا"، أن رونالدو بتسجيله اليوم في ملعب "سردينيا أرينا"، يكون قد زار شباك جميع الملاعب الـ18 التي خاض عليها مباريات في الدوري.

وأضافت الشبكة أن رونالدو، سجل 87 هدفا خلال أشهر مارس من مسيرته مع الأندية والمنتخب، وهو رقم قياسي بالنسبة له في شهر واحد.

المصدر: RT + شبكتي أوبتا وسكواوكا للإحصائيات

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