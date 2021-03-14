بالفيديو.. رونالدو يتألق ويسجل "هاتريك" ليوفنتوس في شباك كالياري

تغلب يوفنتوس على مضيفه كالياري بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سردينيا أرينا" اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

ويدين يوفنتوس بالفضل في الفوز لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل أهداف "السيدة العجوز" الثلاثة في الدقائق 10 و25 من ركلة جزاء و32، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد جيوفاني سيميوني في الدقيقة الـ61 من عمر اللقاء.

الدوري الايطالي : كالياري 1 × 3 يوفنتوس | اهداف المباراة HD

⚽️⚽️⚽️ هاتريك رونالدو



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pic.twitter.com/QdbcboJTpF — اهداف المباريات HD #حساب_احتياطي (@ggo_ll3) March 14, 2021

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده في المركز الثالث إلى 55 نقطة، فيما توقف رصيد كالياري عند 22 نقطة في المركز الـ17 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

من جهة أخرى، عزز رونالدو صدارته لترتيب هدافي المسابقة برصيد 23 هدفا موسعا الفارق إلى أربعة أهداف عن أقرب مطارديه البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان صاحب الـ19 هدفا.

Cristiano Ronaldo has now scored 57 career hat-tricks for club & country, including two in Serie A for Juventus.



Both of them have come against Cagliari. 🎩 https://t.co/HKJMZBPsgA — Squawka Football (@Squawka) March 14, 2021

وحسب شبكة "سكواوكا" للإحصائيات، فإن رونالدو سجل الثلاثية "هاتريك" رقم 57 في مسيرته الكروية، مع الأندية التي لعب لها والمنتخب البرتغالي، اثنين منهما بقميص يوفنتوس في شباك كالياري.

3 - Cristiano #Ronaldo has scored his second-fastest career hat-trick: three goals in the first 32 minutes, only against Espanyol in September 2015 he did better, in 20 minutes. Hat-trick.#CagliariJuventus#SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 14, 2021

كما ذكرت شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات، أن رونالدو سجل ثلاثيته اليوم خلال 32 دقيقة من انطلاق المباراة، وهي ثاني أسرع ثلاثية بعد "الهاتريك" الذي سجله بقميص ريال مدريد في شباك إسبانيول في سبتمبر عام 2015، خلال أول 20 دقيقة.

18/18 - With his goal to the Sardegna Arena, Cristiano #Ronaldo has now scored in each of 18 stadiums he played in Serie A. Traveler.#CagliariJuve#SerieATIMpic.twitter.com/qko12Y6d4r — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 14, 2021

87 - Cristiano #Ronaldo has scored 87 goals in March among clubs and Portugal, a record for him in career in a single month. MONSTER.#CagliariJuventus#SerieA#CagliariJuvepic.twitter.com/shtFeIVnV1 — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 14, 2021

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كما ذكرت شبكة "أوبتا"، أن رونالدو بتسجيله اليوم في ملعب "سردينيا أرينا"، يكون قد زار شباك جميع الملاعب الـ18 التي خاض عليها مباريات في الدوري.

وأضافت الشبكة أن رونالدو، سجل 87 هدفا خلال أشهر مارس من مسيرته مع الأندية والمنتخب، وهو رقم قياسي بالنسبة له في شهر واحد.



المصدر: RT + شبكتي أوبتا وسكواوكا للإحصائيات