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الروسي مدفيديف يتوج بلقب بطولة مرسيليا لكرة المضرب (فيديو)

الرياضة

الروسي مدفيديف يتوج بلقب بطولة مرسيليا لكرة المضرب (فيديو)
atptour.com
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توج الروسي دانييل مدفيديف البالغ 25 عاما بلقب بطولة مرسيليا الفرنسية للتنس لأول مرة خلال مسيرته، بعد تغلبه اليوم الأحد على الفرنسي بيير هوغ هربرت في النهائي.

ورفع مدفيديف كأس البطولة العاشرة في مسيرته الاحترافية بعد أن حسم المباراة النهائية أمام هربرت بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 6-4 و6-7 و6-4، خلال أكثر من ساعتين.

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يذكر أن مدفيديف صاحب المركز الثالث في التصنيف العالمي لمحترفي كرة المضرب قد ضمن انتزاعه المركز الثاني من الإسباني رافائيل نادال عندما يصدر التصنيف الجديد الاثنين المقبل، وسيصبح أول لاعب من خارج الرباعي المكون من نادال والصربي نوفاك دجوكوفيتش (المصنف الأول حاليا) والسويسري روجر فيدرر والبريطاني آندي موراي يحتل المركز الثاني عالميا منذ أن تجاوز نادال اللاعب الأسترالي ليتون هيويت ليحتل هذا المركز عام 2005.

المصدر: rsport.ria.ru

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