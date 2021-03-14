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إنتر ميلان ينجو من كمين تورينو برأسية مارتينيز "القاتلة" (فيديو)

الرياضة

إنتر ميلان ينجو من كمين تورينو برأسية مارتينيز
Reuters Massimo Pinca
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حقق إنتر ميلان فوزا صعبا وثمينا على مضيفه تورينو بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، افتتح الإنتر باب التسجيل عن طريق نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو من ركلة جزاء في الدقيقة الـ62، قبل أن يعادل أصحاب الأرض النتيجة عن طريق الباراغوياني أنتونيو سانابريا بعدها بـ8 دقائق.

وقبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة اقتنص نجم الإنتر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف الفوز برأسية متقنة وأسكن الكرة على يسار حارس الخصم.

وبهذا الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده في الصدارة إلى 65 نقطة وبفارق 9 نقاط عن أقرب مطارديه جاره ميلان (56 نقطة) الذي يستضيف نابولي في وقت لاحق اليوم.

في المقابل، تجمد رصيد تورينو عند 20 نقطة في المركز الـ18 على جدول رتتيب فرق "الكالتشيو".

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المصدر: RT

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