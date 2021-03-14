إنتر ميلان ينجو من كمين تورينو برأسية مارتينيز "القاتلة" (فيديو)
حقق إنتر ميلان فوزا صعبا وثمينا على مضيفه تورينو بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".
وبعد شوط أول سلبي النتيجة، افتتح الإنتر باب التسجيل عن طريق نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو من ركلة جزاء في الدقيقة الـ62، قبل أن يعادل أصحاب الأرض النتيجة عن طريق الباراغوياني أنتونيو سانابريا بعدها بـ8 دقائق.
وقبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة اقتنص نجم الإنتر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف الفوز برأسية متقنة وأسكن الكرة على يسار حارس الخصم.
مباراة تنافسية حتى الأنفاس الأخيرة! 🔚#الدوري_الإيطالي#كالتشيوpic.twitter.com/mfclu2DjQa— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) March 14, 2021
وبهذا الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده في الصدارة إلى 65 نقطة وبفارق 9 نقاط عن أقرب مطارديه جاره ميلان (56 نقطة) الذي يستضيف نابولي في وقت لاحق اليوم.
🙌 | مذهل— إنتر (@Inter_ar) March 14, 2021
8⃣ انتصارات متتالية في @SerieA_AR
65 في قمة ترتيب الدوري 👊 🔝
يا لها من سلسلة من رجال النيراتزوري! 💪#تورينو_إنتر#فورزا_إنتر ⚫️🔵 pic.twitter.com/mBysxeT3uS
في المقابل، تجمد رصيد تورينو عند 20 نقطة في المركز الـ18 على جدول رتتيب فرق "الكالتشيو".
أهداف لقاء تورينو 🟠🔴 وانتر 🔵⚫️#تورينو_انتر#تورينو_انتر_ميلان#تورينو_إنتر#Inter#Torino#FCIMpic.twitter.com/rN32MRjpyV— أحمد المناعي (@ahmedialmannaei) March 14, 2021
المصدر: RT