على أنغام النشيد الروسي.. بولشونوف يتوج بـ"كأس الكريستال" في بطولة العالم للتزلج (فيديو)

توج الروسي ألكسندر بولشونوف البالغ 24 عاما بـ"كأس الكريستال" في بطولة العالم للتزلج التي اختتمت اليوم الأحد في مدينة إنغادين السويسرية.

وجاء تتوج بولشونوف بالكأس الأغلى في بطولة العالم للتزلج بعد أن جاء أولا في الترتيب العام للبطولة برصيد 1765 نقطة، يليه في المركز الثاني مواطنه إيفان ياكيموشكين برصيد 800 نقطة، فيما حل في المركز الثالث النرويجي يوهانس كليبو برصيد 663 نقطة.

وبذلك يحتفظ بولشونوف بلقب بطل الترتيب العام لبطولة العالم للتزلج للمرة الثانية على التالي.

Alexander Bolshunov 🇷🇺 defends his Overall AND Distance World Cup titles from last season 💪 Congratulations to all athletes for thrilling, wonderful and fun competitions along the season 💥#fiscrosscountry 📷 NordicFocus pic.twitter.com/FSMBFmL4NN — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) March 14, 2021

وتوج بولشونوف بالكأس الكريستالية الثمينة رغم أنه جاء في المركز السادس في المسابقة الأخيرة في بطولة العالم وهي سباق التزلج الحر لمسافة 50 كلم، والتي توج بها النرويجي سيمون كريوغر بعد أن قطع مسافة السباق بساعتين و10 دقائق و41.4 ثانية، يليه مواطنه هانس هالون، فيما حل السويدي هينس بورمان في المركز الثالث.

This is the Top 10 of #FISCrossCountry 50 km pursuit F. A great day for Team Norway. 6 skiers rank in the top 10 & Krueger & Holund dominate the Top 2 spots. A good day for Team Sweden. Burman takes 3rd & Svensson is in 10th. Oh, yes! Cologna is in 9th on his home snow! pic.twitter.com/cLNzdTWINY — 俄フェレリスタ (@NiwakaFerreris) March 14, 2021

كما توج بولشونوف بكأس الكريستال الصغيرة التي ينالها بطل الترتيب العام في سباق المسافات بعد أن أحرز المركز الأول برصيد 921 نقطة يليه مواطنه ياكيموشكين برصيد 509 نقطة، فيما جاء النرويجي سيمون كريوغر بالمركز الثالث برصيد 357 نقطة.

👍 There was no way past the ALEXANDER BOLSHUNOV 🇷🇺 in this years distance competitions 👏 Congratulations on extraordinary performances ✨#fiscrosscountry 📷 NordicFocus pic.twitter.com/maYUKkpQxj — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) March 14, 2021

وجاؤ تتويج بولشونوف في المركز الأول في الترتيب العام بعد تتويجه بذهبية سباق 15 كم أمس السبت، كما أحرز فضية سباق التتابع والماراثون لمسافة 50 كم، وبرونزية الفرق.

🙌 The podium of a beautiful 15km C Mst competition around the course of Surlej in ☀️ Engadin 🇨🇭#fiscrosscountrypic.twitter.com/gjNEMoPQTv — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) March 13, 2021

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وتمت مراسم تتويج بولشونوف على أنغام النشيد الروسي رغم قرار محكمة التحكيم الرياضية "كاس" في الـ17 من ديسمبر الماضي بحرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم والنشيد الروسي لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار أي حتى 16 ديسمبر 2022، بدعوى "التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات".

المصدر: تاس + rsport.ria.ru