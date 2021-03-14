برايتون يحقق انتصاره الأول على ساوثهامبتون في "البريميرليغ"

حقق برايتون آند هوف ألبيون أول انتصار له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ساوثهامبتون في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ28 من "البريميرليغ".

وحسم الضيف برايتون المباراة لمصلحته بنتيجة 2-1، وسجل هدفيه لويس دينك والبلجيكي لياندرو تروسار في الدقيقتين 16 و56 على التريب، فيما سجل تشي آدمز هدف ساوثهامبتون الوحيد في الدقيقة الـ27 من عمر اللقاء.

Brighton take the 3️⃣ points with a hard-fought win#SOUBHApic.twitter.com/pVvpY0Nbxv — Premier League (@premierleague) March 14, 2021

وهذا الانتصار هو الأول لفريق برايتون على ساوثهامبتون في تاريخ "البريميرليغ"، حيث تواجها سابقا في سبع مناسبات تعادلا في 4 مباريات وحقق ساوثهامبتون الفوز في ثلاثة.

7 - Southampton are unbeaten in all seven of their Premier League meetings with Brighton (W3 D4), more than they’ve faced any other side without defeat in the competition. Unblemished. — OptaJoe (@OptaJoe) March 14, 2021

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ويأتي هذا الانتصار بعد ثلاث هزائم متتالية لبرايتون ليصعد مركزا واحدا للمركز 16 برصيد 29 نقطة من 28 مباراة متقدما بثلاث نقاط على منطقة الهبوط.

في المقابل، توقف رصيد ساوثهامبتون عند 33 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: رويترز + OptaJoe/twitter