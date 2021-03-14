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برايتون يحقق انتصاره الأول على ساوثهامبتون في "البريميرليغ"

الرياضة

برايتون يحقق انتصاره الأول على ساوثهامبتون في
Reuters
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حقق برايتون آند هوف ألبيون أول انتصار له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ساوثهامبتون في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ28 من "البريميرليغ".

وحسم الضيف برايتون المباراة لمصلحته بنتيجة 2-1، وسجل هدفيه لويس دينك والبلجيكي لياندرو تروسار في الدقيقتين 16 و56 على التريب، فيما سجل تشي آدمز هدف ساوثهامبتون الوحيد في الدقيقة الـ27 من عمر اللقاء.

وهذا الانتصار هو الأول لفريق برايتون على ساوثهامبتون في تاريخ "البريميرليغ"، حيث تواجها سابقا في سبع مناسبات تعادلا في 4 مباريات وحقق ساوثهامبتون الفوز في ثلاثة.

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ويأتي هذا الانتصار بعد ثلاث هزائم متتالية لبرايتون ليصعد مركزا واحدا للمركز 16 برصيد 29 نقطة من 28 مباراة متقدما بثلاث نقاط على منطقة الهبوط.

في المقابل، توقف رصيد ساوثهامبتون عند 33 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق  "البريميرليغ".

المصدر: رويترز + OptaJoe/twitter

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