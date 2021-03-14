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شيفيلد يونايتد الإنجليزي يتخلى عن خدمات مدربه وايلدر بالتراضي ويعين خلفا له

الرياضة

شيفيلد يونايتد الإنجليزي يتخلى عن خدمات مدربه وايلدر بالتراضي ويعين خلفا له
Reuters
المدرب الإنجليزي كريس وايلدر
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أعلن شيفيلد يونايتد صاحب المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تخليه عن خدمات مدربه كريس وايلدر بالتراضي قبل مواجهة مضيفه ليستر سيتي ضمن الجولة الـ28 من المسابقة.

وأضاف النادي في بيان رسمي: "مجلس الإدارة وكريس وايلدر الذي قاد الفريق إلى أكثر من 100 فوز في ما يقرب من 5 مواسم اتخذا القرار بعد مناقشته".

وقاد وايلدر شيفيلد يونايتد في 227 مباراة، حقق خلالها الفوز في 106 مقابل 44 تعادلا و77 خسارة، بما في ذلك 22 خسارة في 28 مرحلة هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الأخير برصيد 14 نقطة بفارق 12 نقطة عن منطقة الأمان في "البريميرليغ" قبل عشر مراحل من نهاية الموسم.

وقال وايلدر الذي لعب في النادي كظهير أيمن في التسعينيات: "كان تدريب شيفيلد يونايتد مغامرة خاصة ولن أنساها أبدا".

وقاد وايلدر فريق مسقط رأسه من الدرجة الثالثة إلى الدوري الممتاز حيث حقق الموسم الماضي أفضل مركز في تاريخه بإنهائه في المرتبة التاسعة.

وكتب النادي: "من الآن فصاعدا، سيركز النادي على إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، وإذا هبطنا، فسنستعد لبطولة الدرجة الثانية"، دون تحديد من سيتولى مسؤولية تدريب الفريق الأول.

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وذكرت إدارة شيفيلد في بيان رسمي في وقت لاحق أن بول هيكنبوتوم مدرب فريق تحت 23 عاما في النادي سيتولى مسؤولية تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي.

المصدر: أ ف ب + SheffieldUnited/twitter

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