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فصل جديد من المأزق القانوني لـ"فيفا" مع مثول بلاتيني أمام المحكمة لثلاثة أيام

الرياضة

فصل جديد من المأزق القانوني لـ
AFP FABRICE COFFRINI
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يمثل الفرنسي ميشيل بلاتيني أمام المدعين العامين السويسريين لمدة 3 أيام متتالية الأسبوع المقبل، وذلك للإجابة عن أسئلة في قضيتين ضمن قضايا لا تزال تقض مضجع كرة القدم العالمية.

ومن المقرر أن يتم استجواب الرئيس الأسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيرن يومي الاثنين والثلاثاء بشأن قضية الفساد التي حطمت حلمه في الوصول إلى رئاسة الاتحاد الدولي "فيفا" بعد "سقوط" السويسري جوزيف بلاتر.

ومن المتوقع أن يصل بلاتيني الأربعاء إلى سارنين، على بعد 80 كيلومترا شرق بيرن، لكن هذه المرة كشاهد في تحقيق يطال نائبه السابق في الاتحاد الأوروبي والرجل الذي تولى بدلا منه قيادة فيفا السويسري الآخر جاني إنفانتينو.

وهاتان القضيتان ليستا سوى جزء من الإجراءات التي تطال "فيفا" ومسؤوليه السابقين والحاليين.

المصدر: "أ ف ب"

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