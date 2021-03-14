فصل جديد من المأزق القانوني لـ"فيفا" مع مثول بلاتيني أمام المحكمة لثلاثة أيام

يمثل الفرنسي ميشيل بلاتيني أمام المدعين العامين السويسريين لمدة 3 أيام متتالية الأسبوع المقبل، وذلك للإجابة عن أسئلة في قضيتين ضمن قضايا لا تزال تقض مضجع كرة القدم العالمية.

ومن المقرر أن يتم استجواب الرئيس الأسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيرن يومي الاثنين والثلاثاء بشأن قضية الفساد التي حطمت حلمه في الوصول إلى رئاسة الاتحاد الدولي "فيفا" بعد "سقوط" السويسري جوزيف بلاتر.

LAUSANNE - Michel Platini will face Swiss prosecutors on three consecutive days next week as he answers questions in two of the raft of cases that still beset global football and its leaders, past and present. #BangkokPost#Worldhttps://t.co/LKTA8pvXyH — Bangkok Post (@BangkokPostNews) March 14, 2021

ومن المتوقع أن يصل بلاتيني الأربعاء إلى سارنين، على بعد 80 كيلومترا شرق بيرن، لكن هذه المرة كشاهد في تحقيق يطال نائبه السابق في الاتحاد الأوروبي والرجل الذي تولى بدلا منه قيادة فيفا السويسري الآخر جاني إنفانتينو.

وهاتان القضيتان ليستا سوى جزء من الإجراءات التي تطال "فيفا" ومسؤوليه السابقين والحاليين.

المصدر: "أ ف ب"