موغوروزا تنهي صيامها وتحرز لقب بطولة دبي

أخيرا تنفست الإسبانية غاربيني موغوروزا الصعداء، ونجحت في تجنب التعثر في المنعطف الأخير عندما توجت بلقب بطولة دبي للتنس أمس السبت، وهو أول لقب تحرزه منذ عامين تقريبا.

ولم تحرز موغوروزا البالغة 27 عاما أي لقب منذ فوزها ببطولة مونتيري بالمكسيك في أبريل نيسان 2019 لكنها وصلت بعد ذلك لنهائي أستراليا المفتوحة في 2020 ونهائي بطولة يارا فالي في ملبورن في فبراير الماضي ولنهائي بطولة قطر في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقالت موغوروزا للصحفيين بعد الفوز 7-6 و6-3 في نهائي بطولة دبي على التشيكية باربورا كريتشيكوفا "هذا يعني الكثير. الفوز بالألقاب ليس سهلا على الإطلاق".

Garbiñe Muguruza finalmente conquistó su primer título del año luego de estar presente en tres finales. Este sábado se adueñó del trofeo del torneo de la WTA de Dubai ¡Obtén detalles del partido aquí! #14Marhttps://t.co/AiMpnrOEo6 — Analítica (@Analitica) March 14, 2021

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وكانت اللاعبة الإسبانية فازت بلقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى في فرنسا المفتوحة في 2016 وحصدت اللقب الثاني في ويمبلدون في العام التالي لتصعد لصدارة قائمة التصنيف الدولية لمحترفات التنس.

وحاليا تحتل المركز 16 عالميا، لكنها حققت 18 فوزا في العام الحالي حتى الآن.

وأكدت اللاعبة أنها كانت دوما تثق في نفسها وفي قدرتها على الفوز بالألقاب رغم العثرات.

وأشارت موغوروزا أنها واجهت بعض التحديات خلال الأسبوعين الأخيرين بعد إصابة مدربتها كونتشيتا مارتينيز بفيروس كورونا المستجد عقب الوصول إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة قطر المفتوحة.

وقالت موغوروزا أيضا إنها بذلت جهدا كبيرا خلال هذه الفترة لأنها لعبت 10 مباريات متتالية.

المصدر: "رويترز"