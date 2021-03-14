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رقم قياسي جديد بانتظار كريستيانو رونالدو الليلة

الرياضة

رقم قياسي جديد بانتظار كريستيانو رونالدو الليلة
AFP ISABELLA BONOTTO
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أصبح كريستيانو رونالدو في دائرة الضوء بعد فشل يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، لكن من ناحية أخرى، النجم البرتغالي مستعد لتسجيل رقم قياسي جديد في الدوري الإيطالي عندما يلتقي بكالياري.

وسيواجه يوفنتوس ضمن منافسات الجولة 27 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي كالياري، ومن المقرر أن تقام هذه المباراة على ملعب "ساردينيا أرينا"، اليوم الأحد.

ونجح الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، بالتسجيل في كل ملعب لعب فيه تقريبا خلال منافسات الكالتشيو مع يوفنتوس، باستثناء ملعب واحد فقط لم يذق بعد هدفا من "الدون"، وهو ملعب "ساردينيا أرينا" لكن يمكنه تغيير ذلك الليلة، وفقا لموقع Football Italia.

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وفشل رونالدو مع يوفنتوس في تخطي الدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، لتتوقف خطوات السيدة العجوز بعد الخسارة بفارق الأهداف خارج الأرض أمام بورتو البرتغالي في مجموع المباراتين 4-4.

بالنسبة ليوفنتوس، هذا هو الفشل الثالث على التوالي مع رونالدو في دوري أبطال أوروبا، ليثير الأمر تكهنات مختلفة حول مستقبل اللاعب البالغ 36 عاما مع بطل الدوري الإيطالي.

يذكر أن رونالدو سجل حتى الآن 20 هدفا ويتصدر ترتيب هدافي "سيريا آ" مؤقتا، وبشكل عام، سجل النجم البرتغالي 72 هدفا في 86 مباراة في الدوري الإيطالي بقميص يوفنتوس.

المصدر: Football Italia

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