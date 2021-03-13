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مانشستر سيتي يواصل التحليق في صدارة "البريميرليغ" بثلاثية في شباك فولهام (فيديو)

الرياضة

مانشستر سيتي يواصل التحليق في صدارة
Reuters
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حقق مانشستر سيتي فوزا عريضا على مضيفه فولهام بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية السيتي كل من جون ستونز والبرازيلي غابرييل خيسوس والأرجنتيني سيرخيو أغويرو من ركلة جزاء في الدقائق 47 و56 و60 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع السيتي رصيده في الصدارة إلى 71 نقطة مبتعدا بفارق 17 نقطة عن أقرب مطارديه جاره اليونايتد الذي يستضيف وست هام يونايتد غدا الأحد.

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في المقابل، توقف رصيد فولهام عند 26 نقطة في المركز الـ18 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT

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