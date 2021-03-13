مانشستر سيتي يواصل التحليق في صدارة "البريميرليغ" بثلاثية في شباك فولهام (فيديو)
حقق مانشستر سيتي فوزا عريضا على مضيفه فولهام بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتناوب على تسجيل ثلاثية السيتي كل من جون ستونز والبرازيلي غابرييل خيسوس والأرجنتيني سيرخيو أغويرو من ركلة جزاء في الدقائق 47 و56 و60 على الترتيب.
3⃣ goals, 3⃣ points#FULMCIpic.twitter.com/SGLBo8fB2e— Premier League (@premierleague) March 13, 2021
وبهذا الفوز، رفع السيتي رصيده في الصدارة إلى 71 نقطة مبتعدا بفارق 17 نقطة عن أقرب مطارديه جاره اليونايتد الذي يستضيف وست هام يونايتد غدا الأحد.
الدوري الانجليزي : فولهام 0 × 1 مان سيتي | هدف ستونز— اهداف المباريات HD #حساب_احتياطي (@ggo_ll3) March 13, 2021
تابع حسابي الاساسي @ggo_ll1
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الدوري الانجليزي : فولهام 0 × 2 مان سيتي | هدف جيسوس— اهداف المباريات HD #حساب_احتياطي (@ggo_ll3) March 13, 2021
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
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الدوري الانجليزي : فولهام 0 × 3 مان سيتي | هدف اقويرو— اهداف المباريات HD #حساب_احتياطي (@ggo_ll3) March 13, 2021
تابع حسابي الاساسي @ggo_ll1
pic.twitter.com/sOvKvOdGnI
في المقابل، توقف رصيد فولهام عند 26 نقطة في المركز الـ18 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".
المصدر: RT