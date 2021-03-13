الروسي مدفيديف يتأهل إلى نهائي بطولة مرسيليا للتنس (فيديو)

تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى المباراة النهائية لبطولة مرسيليا الفرنسية لكرة المضرب، بعد تغلبه اليوم السبت على الأسترالي ماتيو إيبدين في الدور نصف النهائي.

وانسحب اللاعب الأسترالي من المباراة عندما كانت النتيجة تشير لتقدم مدفيديف بثلاثة أشواط نظيفة في المجموعة الثانية، عقب فوز النجم الروسي بالمجموعة الأولى 6-4.

After a great first set unfortunately Ebden is forced to retire...



Medvedev is through to his first @Open13 final 6-4 3-0. pic.twitter.com/yq03b518vi — Tennis TV (@TennisTV) March 13, 2021

وسيواجه مدفيديف في المباراة النهائية للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون يورو، الفرنسي بيير هوغ هربرت الفائز بدوره على مواطنه أوغو هومبيرت في مباراة نصف النهائي الثانية بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و6-2.

Clinical performance 💪✔️@p2hugz defeats compatriot Humbert 6-3 6-2 to set up a clash in the final against Medvedev!@Open13pic.twitter.com/uUhqia5HCy — Tennis TV (@TennisTV) March 13, 2021

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يذكر أن مدفيديف صاحب المركز الثالث في التصنيف العالمي لمحترفي كرة المضرب قد ضمن انتزاعه المركز الثاني من الإسباني رافائيل نادال عندما يصدر التصنيف الجديد الاثنين المقبل، وسيصبح أول لاعب من خارج الرباعي المكون من نادال والصربي نوفاك دجوكوفيتش (المصنف الأول حاليا) والسويسري روجر فيدرر والبريطاني آندي موراي يحتل المركز الثاني عالميا منذ أن تجاوز نادال اللاعب الأسترالي ليتون هيويت ليحتل هذا المركز عام 2005.

المصدر: news.sportbox.ru