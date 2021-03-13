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الجورجي باسيلاشفيلي يتوج بلقب بطولة الدوحة لكرة المضرب (فيديو)

الرياضة

الجورجي باسيلاشفيلي يتوج بلقب بطولة الدوحة لكرة المضرب (فيديو)
Globallookpress Paul Zimmer via www.imago-images
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أحرز الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي لقب بطولة الدوحة القطرية لكرة المضرب بعد تغلبه في النهائي اليوم السبت على الإسباني روبيرتو باوتيستا أغوت بمجموعتين نظيفتين.

وحسم باسيلاشفيلي البالغ 29 عاما المباراة لمصلحته بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 7-6 و6-2.

وتوج باسيلاشفيلي مشواره الرائع في الدوحة خصوصا إخراجه السويسري روجر فيدرر المصنف الأول عالميا سابقا من الدور ربع النهائي قبل الإطاحة بالأمريكي تايلور فريتز في المربع الذهبي، ليحرز اللقب الرابع في مسيرته بعد دورتي هامبورغ عامي 2018 و2019 والصين المفتوحة عام 2018.

في المقابل، فشل باوتيستا في إحراز لقب بطولة الدوحة للمرة الثانية بعد الأولى عام 2018، وخسر النهائي الثاني على التوالي بعد سقوطه أمام البلجيكي دافيد غوفان في دورة مونبلييه الفرنسية أواخر فبراير الماضي.

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المصدر: أ ف ب

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