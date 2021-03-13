الجورجي باسيلاشفيلي يتوج بلقب بطولة الدوحة لكرة المضرب (فيديو)

أحرز الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي لقب بطولة الدوحة القطرية لكرة المضرب بعد تغلبه في النهائي اليوم السبت على الإسباني روبيرتو باوتيستا أغوت بمجموعتين نظيفتين.

وحسم باسيلاشفيلي البالغ 29 عاما المباراة لمصلحته بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 7-6 و6-2.

From 5 consecutive losses on Tour…to 5 consecutive wins and a title 😯



Nikoloz Basilashvili wins the 2021 Qatar Open in Doha - upsetting Bautista Agut 7-6 6-2 in the final pic.twitter.com/K7YOlyMeEc — Tennis TV (@TennisTV) March 13, 2021

وتوج باسيلاشفيلي مشواره الرائع في الدوحة خصوصا إخراجه السويسري روجر فيدرر المصنف الأول عالميا سابقا من الدور ربع النهائي قبل الإطاحة بالأمريكي تايلور فريتز في المربع الذهبي، ليحرز اللقب الرابع في مسيرته بعد دورتي هامبورغ عامي 2018 و2019 والصين المفتوحة عام 2018.

1R: d. Millman 2-6 6-4 6-2

2R: d. Jaziri 6-2 6-2

QF: d. Federer 3-6 6-1 7-5

SF: d. Fritz 7-6 6-1

F: d. Bautista Agut 7-6 6-2



The winning run for Basilashvili 🇬🇪 pic.twitter.com/5couI3EqwG — Tennis TV (@TennisTV) March 13, 2021

في المقابل، فشل باوتيستا في إحراز لقب بطولة الدوحة للمرة الثانية بعد الأولى عام 2018، وخسر النهائي الثاني على التوالي بعد سقوطه أمام البلجيكي دافيد غوفان في دورة مونبلييه الفرنسية أواخر فبراير الماضي.

ATP 500 Hamburg 2018 🏆

ATP 500 Beijing 2018 🏆

ATP 500 Hamburg 2019 🏆

ATP 250 Doha 2021 🏆



4th career ATP title for Georgia's Basilashvili pic.twitter.com/vZfhStZ5qC — Tennis TV (@TennisTV) March 13, 2021

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المصدر: أ ف ب