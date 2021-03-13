انتخاب لوغريت رئيسا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم لولاية ثالثة على التوالي

أعيد انتخاب نويل لوغريت البالغ 79 عاما رئيسا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت، لولاية جديدة مدتها أربع سنوات بعد فوز ساحق من الدور الأول على أقرب منافسيه فريدريك تيرييه.

وهذه المرة الثالثة، بعد 2012 و2017، يبقى فيها رجل الأعمال في منصبه، بعد حصوله على 73.02% من أصوات الجمعية العمومية مقابل 25.11% لغريمه التاريخي، المحامي والرئيس السابق لرابطة الدوري تيرييه، و1.87% لرجل الأعمال ومستشار الأندية ميشال مولان.

La liste conduite par Noël Le Graët a été élue au Comité exécutif de la Fédération Française de Football pour la mandature 2021-2024 lors de l'Assemblée fédérale réunie ce samedi 13 mars à Paris https://t.co/4XpsBrABwY — FFF (@FFF) March 13, 2021

ويجسد لوغريت، المولود في عائلة فقيرة في غانغان والذي صنع لاحقا ثروته في المواد الغذائية، إدارة كرة القدم الفرنسية في العقد الأخير، وفي عهده أحرز منتخب "الديوك" كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه في مونديال روسيا 2018 بإدارة المدرب ديدييه ديشان.

[#FFF🇫🇷] Les pourcentages de votes par candidat à la présidence de la FFF 😳



🥇 Noël le Graët : 73,02%

🥈 Frédéric Thiriez : 25,11%

🥉 Michel Moulin : 1,87% pic.twitter.com/kpr6WYxOfg — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) March 13, 2021

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وترأس لوغريت، الشهير بنظاراته الكلاسيكية، رابطة الدوري في التسعينيات قبل الوصول إلى الاتحاد عام 2011.

وفي ولايته، حصد الاتحاد الفرنسي أرباحا مالية بفضل امتلاكه حقوق التسويق المرتبطة بمنتخب "الديوك"، ما سمح له بتوقيع عقد قياسي مع شركة نايكي للمستلزمات الرياضية.

المصدر: أ ف ب