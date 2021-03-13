الروسي ألكسندر بولشونوف يثأر لخسارته أمام بطل النرويج بعد حادثة التصادم

توج الروسي ألكسندر بولشونوف بالميدالية الذهبية بعد فوزه بسباق 15 كم في المرحلة الأخيرة من بطولة العالم للتزلج التي تستضيفها مدينة إنجادين السويسرية.

وأحرز بولشونوف المركز الأول في السباق لمسافة 15 كم، بزمن قدره 34 دقيقة و 7.1 ثانية.

بينما ذهبت الميدالية الفضية إلى البطل النرويجي يوهانس كليبو متخلفا بفارق 18.4 ثانية، عن بطل السباق الروسي.

ونال الميدالية البرونزية النرويجي الآخر، بول غولبرغ، الذي كان متأخرا بمقدار 0.5 ثانية عن مواطنه.

This is the Top 11 of #FISCrossCountry men's 15 km C. A good day for Team Russia. Bolshunov takes a win & other 2 skiers are in the Top 11. A Good day for Team Norway. Klaebo & Golberg stand on the podium & other 4 skiers are in the Top 11. Oh, 2 Swedish skiers are in the Top 11! pic.twitter.com/ahrOHn8fUJ — 俄フェレリスタ (@NiwakaFerreris) March 13, 2021

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وسبق للروسي بولشونوف خسارة سباق الماراثون للتزلج على الثلج (50 كم)، الأحد الماضي، أمام النرويجي كلايبو، إثر حادث تصادم مؤثر في الأمتار الأخيرة من السباق، أدى إلى كسر عصا البطل الروسي، الذي اكتفى بالمركز الثالث، بينما وصل البطل النرويجي أولا إلى خط النهاية.

المصدر: sport-interfax.ru