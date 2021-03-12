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بيع سيارة "بورش" امتلكها الراحل مارادونا في مزاد بمبلغ غير متوقع (صور)

الرياضة

بيع سيارة
Reuters
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كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الجمعة عن بيع سيارة كان يمتلكها أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا مقابل 578 ألف دولار بمزاد في العاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن مارادونا قاد السيارة الفضية من طراز "بورش 911" موديل عام 1992 إلى التدريبات والمباريات حين كان يلعب في صفوف إشبيلية الإسباني موسم 1992-1993، في آخر مواسم احترافه في القارة العجوز.

وكان غريغوري تويتنز، متخصص السيارات في دار المزادات "بونهامز"، الذي أشرف على بيع السيارة، قد توقع أن تجذب "سيارة مارادونا" عرضا بقيمة 240.800 ألف دولار، ولكن في نهاية المطاف بيعت السيارة بأكثر من ضعف الرقم المتوقع.

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يذكر أن مارادونا بطل مونديال المكسيك 1986 وبطل الدوري الإيطالي مع نابولي عامي (1987 و1990)، فارق الحياة متأثرا بمضاعفات في القلب في الـ25 من نوفمبر الماضي، عن عمر ناهز 60 عاما في منزله في تيغري، بشمال العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس.

المصدر: dailymail.co.uk

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