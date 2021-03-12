صحفي يكشف عن قصة تاريخية وراء كلمة "كيريكوتشو" والاستفزازات المتبادلة بين هالاند والمغربي بونو

كشف صحفي كولومبي حقيقة الاستفزازات المتبادلة التي حدثت بين النرويجي إرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند، والمغربي ياسين بونو حارس إشبيلية خلال مباراة فريقيهما في دوري الأبطال.

وتصدى بونو لركلة جزاء نفذها هالاند قبل أن يقرر الحكم إعادتها بسبب تقدم الحارس المغربي عن مرماه لحظة تنفيذها، وفي ركلة الإعادة سجل النرويجي في شباك بونو.

Yassine Bounou mendapat karma karena telah mengejek Erling Haaland 😤 pic.twitter.com/UdAi2VvL4A — Info Goalkeeper (@infogoalkeeper5) March 10, 2021

وفور معانقة كرة هالاند لشباك بونو ركض النرويجي باتجاه الحارس المغربي فاتحا ذراعيه بطريقة استفزازية وتلفظ ببضع كلمات قبل أن يبدأ احتفاله بالهدف مع زملائه.

وكشف هالاند في لقاء صحفي عقب المباراة أنه لا يعرف معنى ما قاله، فقط قام بتقليد وتكرار كلمة كان يقولها الحارس المغربي قبل تنفيذ الركلتين. كما تظهر لقطات إعادة ركلتي الجزاء أن بونو قام بذات الحركة الاستفزازية لهالاند عندما أضاع الأخير الركلة الأولى.

🗣 Главный мем недели: довольный Холланд после забитого пенальти подкрался к вратарю «Севильи» Буну и что-то крикнул



👀 Выяснилось, что Эрлинг повторил услышанный от кипера при первой попытке возглас: «Кирикочо!»



Чем-то пугает, согласитесь? Разобрались, что означает это слово👇🏻 — Sports.ru (@sportsru) March 12, 2021

وكشف الصحفي الكولومبي خوان سيباستيان بيريز عبر مجموعة تغريدات في حسابه في "تويتر" الكلمة التي كان يرددها بونو قبل تسديد هالاند لركلتي الجزاء، وهي "كيريكوتشو".

د'51 يس بونو حارس إشبيلية يتصدى لركلة جزاء ويحتفل امام هالاند



د'53 هالاند يسجل ركلة جزاء ويحتفل امام بونو



😂😂😂#UCLpic.twitter.com/FaDG0or6Eu — تسلل (@tsallol) March 9, 2021

وروى بيريز قصة تاريخية لكلمة "كيريكوتشو" تعود لبداية ثمانينات القرن الماضي عندما كان كارلوس بيلاردو مدربا لفريق إستوديانتيس الأرجنتيني.

وقال الصحفي الكولومبي أن "كيريكوتشو" هو أحد مشجعي إستوديانتيس الأرجنتيني الأوفياء للغاية، لكنه كان مصدرا لسوء الحظ والنحس، فبمجرد ظهوره في الملعب يخسر فريقه أو على أقل تقدير يصاب أحد اللاعبين.

وحين سمع المدرب بيلاردو بقصة "كيريكوتشو" ونحسه للفريق، طلب رؤيته على الفور فظن الجميع أن المدرب التاريخي للنادي الأرجنتيني سوف يطرد "كيريكوتشو" ويخبره بأنه غير مرغوب به في النادي وعلى المدرجات وسيمنعه من دخول ملاعب ومرافق النادي.

ولكن بيلاردو خالف توقعات الجميع وفاجأهم عندما طلب من "كيريكوتشو" أن يستقبل ويلتقي كل خصوم إستوديانتيس قبل انطلاق المباريات، وللمفارقة فقد حقق الفريق الأرجنتيني اللقب عام 1982 وخسر في ذلك الموسم ثلاث مباريات فقط كان "كيريكوتشو" غائبا عن إحداها.

Bono gritou “Kiricocho” antes do pênalti, como podemos ver no vídeo. Mas o que significa essa palavra? pic.twitter.com/V5ftFUITUV — Juan Sebastián Pérez (@juans_perez) March 10, 2021

ويبدو أن بونو أراد أن يجلب سوء الحظ لهالاند قبل تسديده لركلة الجزاء، وبالفعل في الأولى نجحت "أسطورة كيريكوتشو" وتصدى للكرة بنجاح، ولكن في الإعادة انقلب السحر على الساحر.

Kiricocho era um reconhecido torcedor de Estudiantes. Era fanático e gostava de acompanhar o dia a dia do clube.



Porém, sempre que ia ver os treinamentos do Estudiantes, algum jogador se machucava. Era incrível. Sempre acontecia uma desgraça quando ele estava por perto. — Juan Sebastián Pérez (@juans_perez) March 10, 2021

يذكر أن الخلاف بين هالاند وبونو انتهى بنهاية المباراة، حيث تصافح الثنائي وأبديا احتراما كبيرا لبعضهما.

بونو يستفز هالاند بعد التصدي لضربة الجزاء — هالاند يستفز بونو بعد أن سجلها في الإعادة — بونو وهالاند يتصالحان بعد المباراة 😅🤝 pic.twitter.com/kZTUfTh5FE — مرصد كرة القدم (@marsadfootball) March 9, 2021

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الجدير بالذكر أن المباراة بين بوروسيا وضيفه إشبيلية ضمن إياب دور الـ16 من "التشابيونزليغ" انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 وهي النتيجة التي أهلت بوروسيا دورتموند إلى الدور ربع النهائي من المسابقة القارية العريقة بمجموع المباراتين 5-4 بعد تغلبه في مباراة الذهاب على الفريق الأندلسي بنتيجة 3-2.

المصدر: sports.ru + RT