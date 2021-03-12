الكشف عن أفضل لاعبي الأسبوع بدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الجمعة، عن أفضل لاعبي الأسبوع الأول من إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن النرويجي إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند الألماني، هو من حصد الجائزة، بعد أن سجل هدفين خلال تعادل فريقه مع إشبيلية الإسباني بنتيجة 2-2، وقيادته فريقه إلى الدور ربع النهائي من المسابقة القارية العريقة بمجموع المباراتين 5-4 بعد أن تغلب على الفريق الأندلسي في مباراة الذهاب بنتيجة 3-2.

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ونافس هالاند على الجائزة ثلاثة لاعبون، هم:

1 - البرتغالي سيرجيو أوليفيرا، لاعب وسط بورتو البرتغالي، الذي أحرز هدفين وساهم بشكل أساسي في إقصاء يوفنتوس الإيطالي والتأهل لدور الثمانية.

2 - الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس باريس سان جيرمان، الذي تألق في مباراة فريقه أمام برشلونة بتصديه لـ9 تسديدات منها ركلة الجزاء الذي نفذها الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني.

3- البرازيلي فابينيو، لاعب وسط ليفربول، الذي ساهم بشكل كبير في خروج فريقه بشباك نظيفة في المباراة التي تغلب فيها "الريدز" على لايبزيغ الألماني بهدفين نظيفين.

المصدر: uefa.com