الملياردير الجنوب إفريقي موتسيبي يفوز برئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالتزكية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، فوز رجل الأعمال الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز، برئاسة "الكاف"، خلفا للملغاشي أحمد أحمد لمدة 4 سنوات.

وفاز موتسيبي بمقعد رئيس "الكاف" بالتزكية خلال اجتماع الدورة الـ43 للجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم التي استضافتها العاصمة المغربية الرباط، بعدما انسحب أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، وأوجستين سينغور رئيس الاتحاد السنغالي، وجاك أنوما رئيس الاتحاد الإيفواري.

وأصبح موتسيبي البالغ من العمر 59 عاما الرئيس الثامن في تاريخ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

South African billionaire mining magnate Patrice Motsepe was elected unopposed as the new Confederation of African Football president, at the organisation’s congress in Morocco on Friday.​ https://t.co/4iG0M1jedZ — Reuters Sports (@ReutersSports) March 12, 2021

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وتمتع موتسيبي بتأييد ودعم من السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتم الاتفاق على انتخابه في صفقة توسط فيها رئيس "الفيفا" قبل أسبوع من الانتخابات، مع تعيين اثنين من خصوم موتسيبي الثلاثة نوابا لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

المصدر: رويترز