سخرية من أغلى مدافع في العالم بعد إهدار فرصة محققة (فيديو)

تعرض هاري ماغواير، مدافع مانشستر يونايتد، لسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد لقطة غريبة شهدتها مواجهة فريقه أمام ميلان الخميس ضمن ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

كان بإمكان مدافع "الشياطين الحمر" حسم مواجهة ميلان التي انتهت بالتعادل 1-1 لكل من الفريقين، لكن كان له رأي آخر.

ووصلت الكرة لماغواير الذي يعتبر أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم، بعد تمريرة متقنة من زميله البرتغالي برونو فيرنانديز، إلا أنه فشل في إيداعها الشباك الخالية لميلان، وسط دهشة الجميع في ملعب "أولد ترافورد".

وسارعت الجماهير لمواقع التواصل الإجتماعي للتعبير عن غضبها وسخريتها من إهدار ماغواير فرصة كادت أن تغير مجرى المباراة لصالح مانشستر يونايتد.

What Harry Maguire saw vs. what everyone else saw. 😬 pic.twitter.com/Dl0IFJt60U — Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) March 11, 2021

How will I tell my children that Harry Maguire missed this kind of goal 😭😭😭 https://t.co/1bnmAj6DFs — Henry (@Henry0691) March 12, 2021

Harry Maguire cost Manchester United 80 million pounds pic.twitter.com/M3zaBKrJIG — Alcânsauce (@PassLikeThiago2) March 11, 2021

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وبهذا التعادل، ظلت تذكرة الدور ربع النهائي حائرة بين الفريقين مع أفضلية نسبية لميلان لتسجيله خارج قواعده، بانتظار مباراة الإياب في إيطاليا الخميس المقبل.

المصدر: RT