بعد وداعه بطولة قطر.. السويسري فيدرر ينسحب من بطولة دبي

أعلن نجم التنس العالمي السويسري روجر فيدرر، المصنف السادس عالميا، الانسحاب من بطولة دبي للتنس، التي ستنطلق مطلع الأسبوع القادم، وذلك لمواصلة تأهيله البدني.

وقال فيدرر الذي سبق له أن توج بلقب بطولة دبي في ثماني مناسبات برقم قياسي في سجلات المسابقة كأكثر اللاعبين تحقيقا للقب، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أفضل العودة إلى التدريبات بشكل منفرد بعد أسبوع من المنافسات، وأعلن رسميا انسحابي من بطولة دبي".

It’s been great to be back on the @atptour , loved every minute playing in Doha once again. 🙌🏼

A big thank you to the best and loyal team that helped me get here. 🙏🏼

I’ve decided it’s best to go back to training and as a result, I’ve decided to withdraw from Dubai next week. 🏋🏽 pic.twitter.com/zp65Jt832n — Roger Federer (@rogerfederer) March 11, 2021

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وأوضح السويسري: "العودة لبطولات التنس من بوابة قطر، أمر رائع"، إلا أنني أفضل حاليا العودة للتدريبات المستقلة بعيدا عن المباريات".

وأشار إلى مشاركته في بطولة الدوحة التي ودع منافساتها أمس الخميس بعد خسارته أمام الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي بمجموعتين لمجموعة واحدة (6-3 و1-6 و5-7).

وسبق للسويسري العام الماضي الاعتذار عن المشاركة في "تنس دبي" جراء اضطراره إلى الخضوع لعمل جراحي على مستوى الركبة، ما أدى إلى غيابه عن الملاعب طيلة عام 2020.

المصدر: twitter/rogerfederer